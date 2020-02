Lateral Neuton exalta empenho coletivo no Ypiranga para disputar finais do Gauchão

O elenco do Ypiranga-RS segue trabalhando firme para fazer um grande segundo turno do Campeonato Gaúcho, assim como foi o primeiro. Um dos principais jogadores do elenco este ano, o lateral-esquerdo Neuton, com passagens pelo Grêmio e Juventude, falou sobre a expectativa de todos para os próximos meses.

"Fizemos um grande primeiro turno e isso é importante para todos. Mostramos a força do grupo. Agora é manter o ritmo forte para continuarmos com o mesmo desempenho no segundo turno. O elenco sabe do seu potencial e tem tudo para alcançar seus objetivos nos próximos meses. Vamos lutar por eles", afirmou.

De acordo com atleta, o clube gaúcho vai focar tudo em chegar à decisão do Gauchão.

“Vamos focar tudo em chegar à decisão do Campeonato Gaúcho. É um objetivo de todos no grupo. Temos que manter os pés no chão para chegarmos a essa meta", concluiu.