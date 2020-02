Thiago Maia estreia com título, visa Recopa e exalta humildade: "Esse grupo não tem ego"

Ele chegou para brigar por vaga no time titular de Jorge Jesus. Nas cinco primeiras partidas da equipe principal do Flamengo em 2020, o Thiago Maia ainda não havia recebido uma chance do treinador português. Mas logo na final da Taça Guanabara, o meio-campista começou como titular, fazendo sua estreia com a camisa rubro-negra.

Depois de vencer o Boavista por 2 a 1, Thiago Maia exaltou as escolhas feitas pelo Mister e também contou como é a experiência de ser campeão no Maracanã como jogador do Flamengo.

"Isso nunca aconteceu na minha carreira. Começar um ano com título e hoje fiz minha estreia. O Mister é um cara inteligente. Ele sabia a hora certa de me colocar para jogar. Fico muito feliz pelo título. Na quarta-feira tem outro [jogo pela Recopa] e espero ser campeão novamente aqui no Maracanã. Já fui campeão pela Seleção. Hoje pelo Mengão. Então, é uma honra muto grande para mim."

Elenco não é problema para o Flamengo, pois há peças de alta qualidade no time titular e no reserva, logo embate de egos pode atrapalhar a manutenção dele. Mas para Thiago Maia não existe essa vaidade na equipe liderada por Jorge Jesus, que já visa a decisão da Recopa Sul-Americana na quarta-feira (26).

"O Mister durante a semana vai fazer o que é melhor para a equipe. Esse grupo não tem ego, as pessoas não querem ultrapassar um na frente do outro. Quem ele achar que deve jogar, vai jogar. Tenho certeza que o grupo vai respeitar."

Flamengo e Independiente del Valle medem forças a partir das 21h30, no Maracanã. A ida, no Equador, ficou empatada em 2 a 2, por isso, como não há o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. E você acompanha tudo em tempo real aqui, na VAVEL Brasil.