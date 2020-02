Pressão em Jesualdo e estreia de Rony: Santos e Palmeiras se enfrentam no Pacaembu

No segundo clássico de ambos no Paulistão, Santos e Palmeiras se enfrentam em situações distintas, onde um está tranquilo na competição e o outro já é pressionado por resultados. O jogo acontecerá neste sábado (29), às 16h, no Pacaembu.

O Peixe divulga que já vendeu cerca de 13 mil ingressos para o clássico. Os preços variam entre R$ 20 (meia) e R$ 140 (inteira). Algumas partes já estão fechadas para compra, mas ainda existem ingressos em todos os setores. Existem pontos de venda física em toda a capital de São Paulo e na Vila Belmiro.

Flavio Rodrigues de Souza será quem apitará a partida, junto com os bandeirinhas Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro. O quarto árbitro será Ilbert Estevam da Silva.

Pressionado

O Santos lidera seu grupo do Paulistão, com 11 pontos. O Água Santa vem logo atrás, com nove. Em terceiro, a Ponte soma sete pontos e o Oeste soma quatro, na lanterna da competição.

Apesar disso, o alvinegro chega pressionado. Nos últimos dois jogos o Peixe empatou em 0 a 0 com a Ferroviária e foi derrotado pelo Ituano por 2 a 0.

Esses resultados fizeram Jesualdo Ferreira balançar no cargo. Nomes como Abel Braga são cogitados no Santos em caso de queda do técnico português.

O novo nome para o Santos é Robinho. José Carlos Peres, presidente do clube, negou a existência de uma negociação com o ex-jogador santista, mas disse que o clube está de portas abertas para o atacante que está no Basaksehir, da Turquia.

“É um jogador bom de vestiário, muito alegre e eu sei porque estava no clube quando ele estava. Ele tem liderança, uma energia com a torcida e isso a gente não pode negar. É um desejo do clube? Com certeza. Mas, para se transformar em realidade, nós temos um impasse ainda, que é o jogador ficar livre lá na Turquia. Quanto ao processo, é dele, é particular, uma coisa privada. Se ele errou, vai responder, não tenha dúvida alguma”, disse o presidente, em coletiva na última sexta-feira (28).

O provável time santista, considerando os desfalques de Marinho e Felipe Aguilar, ainda se recuperando de lesão e com a volta de Luiz Felipe, o Santos deve ir com sua força máxima para o clássico.

Os prováveis 11 são: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sánchez e Diego Pituca; Raniel, Eduardo Sasha e Soteldo.

Rony irá estrear?

O Verdão soma 16 pontos no grupo B, apenas três atrás do Santo André, que já jogou e empatou com o Corinthians fora de casa. Atrás do Palmeiras está o invicto Novorizontino, com 11 pontos. Na lanterna fica o Botafogo-SP, com cinco pontos.

O alviverde chega de três vitórias seguidas no Paulistão: 1 a 0 sobre a Ponte, 3 a 1 frente ao Mirassol e outro 1 a 0 sobre o Guarani.

A possível novidade no time, que treinou com os titulares, é Rony. O novo camisa 11 do Verdão já está regularizado no BID da CBF. Rony treinou no lugar de Willian na última sexta-feira (28) e deve ir para o jogo.

Em sua coletiva de apresentação, Rony revelou que conversou com Tiago Nunes, quando o Corinthians estava na negociação, e com Luxemburgo, antes de definir para onde iria. Ele também exaltou o clube onde está, dizendo estar vivendo um sonho.

“Uma sensação única. Acho que todas as crianças, quando querem jogar futebol, almejam chegar num clube grande. Eu não seria diferente em sonhar alto, em almejar coisas grandes. Meu sonho era jogar Série A, e hoje eu estou tendo esse privilégio de estar em clube grande. Uma felicidade imensa, uma sensação única de estar agora num clube como o Palmeiras. Eu me sinto muito honrado, muito feliz. Qualquer jogador queria estar no meu lugar, queria estar no Palmeiras”, disse o novo camisa 11 do Verdão.

Ainda sem um lateral direito para usar, pois Mayke e Marcos Rocha estão lesionados, o Palmeiras deve ter Gabriel Menino na posição, improvisado. No ataque existe a dúvida entre Willian Bigode e Rony.

Os prováveis 11 do Palmeiras são: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony (Willian) e Luiz Adriano.