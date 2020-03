Na reestreia de Marcelo Moreno, Cruzeiro busca reabilitação diante do Uberlândia

Em momentos distintos, Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam neste domingo (1º), no Mineirão, às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Mandante, o time celeste tenta reencontrar o caminho das vitórias, enquanto o time do Triângulo busca manter a reação no torneio.

O Cruzeiro vem de três jogos sem vitória, com dois empates e uma derrota, com América-MG e Patrocinense e Tombense, respectivamente. Em função disso, o time saiu do G-4. O Uberlândia, por sua vez, vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a sétima colocação, com sete pontos. A equipe venceu o Tupynambás, em Juiz de Fora, e o Coimbra, no Parque do Sabiá.

Em busca da reabilitação

Os comandados de Adilson Batista ocupam a quinta colocação com 11 pontos, mesmo número do rival Atlético-MG, que está em quarto e tem vantagem pelo saldo de gols. Com a necessidade de voltar a vencer no Estadual, o técnico Adilson Batista fará alterações na equipe.

A principal mudança - e mais esperada - é a estreia do atacante Marcelo Moreno. Sem Edílson na lateral direita, Valdir será o titular na posição. Na zaga, por opção técnica, Arthur entra no lugar de Cacá. No meio de campo, três volantes: Filipe Machado, Pedro Bicalho e Jadsom.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Jadsom e Pedro Bicalho; Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno. Técnico: Adílson Batista

Para manter o ritmo no torneio

Sem badalação e sem medo! Com a chegada do técnico Luizinho Lopes, o Uberlândia reagiu na competição, e com os resultados positivos das últimas rodadas, o treinador quer manter o embalo e seguir olhando para cima da tabela. O Verdão está em sétimo lugar com sete pontos.

Para o confronto com o Cruzeiro, o comandante do Periquito conta com a volta do zagueiro Rogério, que cumpriu suspensão na última partida. Tayron foi titular. A disputa pela vaga de titular no time para este domingo segue aberta.

Provável escalação do Uberlândia: Rafael, Joazi, Plínio, Rogério e Fábio Alves; Leandro Salino, Jô e Clebinho; Dija Baiano, Luizinho e Jhulliam. Técnico: Luizinho Lopes

A volta do flecheiro azul

A contratação mais badalada do Cruzeiro para a temporada, Marcelo Moreno retorna ao time em sua terceira passagem com status de ídolo, e com a responsabilidade de ajudar a Raposa em sua reconstrução. Após cinco anos no futebol chinês, há a expectativa da estreia do boliviano na tarde deste domingo no comando de ataque do time celeste.



O atacante boliviano está liberado pela CBF para atuar e durante a folia se condicionou fisicamente para estar em campo. O atleta de 32 anos pode retomar a condição de maior artilheiro estrangeiro do clube, com 45 gols em 93 jogos, ele está abaixo do uruguaio Arrascaeta, que balançou a rede 50 vezes em 188 partidas entre 2015 e 2018.

Arbitragem

O dono do apito é Marco Aurélio Augusto Fazekas, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira.