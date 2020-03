Atlético-MG x Cruzeiro: Galo visa reabilitação diante da Raposa

Coração mais pulsante, olhos atentos, euforia, paixão e cidade dividida. É clássico, mexe com os sentidos do torcedor. Na noite deste sábado (7), Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão no Mineirão, às 19h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

Mandante da partida, o Galo está fora da zona de classificação - em quinto lugar, com 12 pontos. Dos últimos cinco jogos conquistados, o time conseguiu apenas uma vitória. Com 14, a Raposa está situada na posição. Diferente do rival, os comandados de Adilson Batista vem de três vitórias.

Mostrar serviço para o novo técnico

Em terras mineiras, Jorge Sampaoli estará presente no Gigante da Pampulha, mas não na beira do gramas, e sim no camarote para assistir o duelo. Com a eliminação na Copa do Brasil, James Freitas teve uma semana para preparar o elenco alvinegro. O ponto de interrogação fica na lateral-esquerda. No decorrer dos dias, Fábio Santos sentiu incômodo na panturrilha, mas treinou normalmente na sexta-feira (6). Já Guilherme Arana se encontra 100% e leva vantagem. Recuperado de lesão, Cazares está à disposição do técnico interino.

Provável escalação: Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana (Fábio Santos); Jair e Allan; Hyoran, Nathan e Otero; Ricardo Oliveira.

Mais reforços estrelados

Após garantir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, Adilson Batista ganhou três reforços: o volante Jean, os zagueiro Marllon e Ramon. Apenas o meia possui o nome liberado no BID. Uma solução para ajudar o meio de campo, já que Filipe Machado está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação: Fábio; Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Jadsom, Pedro Bicalho, Maurício e Everton Felipe; Thiago e Marcelo Moreno.

Arbitragem

Felipe Fernandes de Lima é o dono do apito, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Pablo Almeida Costa.