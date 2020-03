Em noite de Caio Dantas, Boavista vence Cabofriense e segue com chances na Taça Rio

Em jogo apático e de portões fechados, Boavista vence por 2 a 0 a Cabofriense na noite deste sábado (14), no Elcyrzão, em Saquarema, e segue na disputa pela liderança do Grupo A na Taça Rio com 6 pontos, atrás de Flamengo, com 9 pontos. A equipe de Bacaxá encontrou dificuldades para abrir o ferrolho montado pelo time de Cabo Frio, mas iniciou a partida com intensidade e jogadas individuais de Erick Flores, Tartá e Caio Dantas.

Durante os 30 minutos iniciais, Boavista tentou fazer as jogadas pelo meio, encontrando a Cabofriense estática na defesa, chegando a estar em determinados lances com cinco homens na área para impedir os ataques da equipe de Saquarema. E isso tem motivo, a equipe de Cabo Frio nos últimos três jogos, não pontuou e está em último lugar no Grupo A, atrás de Botafogo, com 3 pontos.

O único lance de perigo no primeiro tempo, saiu nos pés do lateral Wellington Silva do Boavista, com um chute colocado que raspou o travessão. Durante o segundo tempo, o Verdão da Saquarema começou a atacar o adversário, usando as laterais para acionar os pontas, levando perigo contra o frágil Tricolor Praiano.

Olho nele

O centroavante Caio Dantas, artilheiro da equipe de Saquarema com 7 gols, abriu o placar aos 4 minutos da segunda etapa, aproveitando a sobra na ótima jogada de Jefferson Renan. Aos 11 minutos, a Cabofriense tenta empatar com um belo chute de Kaká Mendes, obrigando o goleiro Klever a fazer uma bela defesa. Após este lance, a partida fica morna e não leva mais perigo até os 31 minutos, quando Caio Dantas marca o segundo gol em boa finalização no ângulo.

Sem previsão

Devido a pandemia causada pelo Corona Vírus, a FERJ seguiu a recomendação do Ministério da Saúde de evitar aglomerações e decidiu fechar os portões de todas as partidas, que iniciou neste sábado (14) e domingo (15). A decisão valerá apenas para esta rodada, mas a entidade segue monitorando novos acontecimentos.