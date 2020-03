Em reunião com clubes, Ferj determina suspensão do Campeonato Carioca

Nesta segunda-feira (16), ocorreu uma reunião entre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), os clubes participantes da divisão principal do Campeonato Carioca, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro (SAFERJ) e o Sindicato dos Treinadores de Futebol do Rio de Janeiro (SINTREFUTRJ) para definir quais os rumos a serem tomados na competição estadual mediante as providências tomadas por autoridades e entidades nacionais e estaduais para combater a disseminação do coronavírus. Após três horas de diálogo, ficou decidido que o Cariocão fica paralisado por 15 dias e, a depender do panorama no fim deste prazo, uma nova reunião será realizada com o objetivo de reavaliar a situação.

Abaixo, veja a nota oficial na íntegra

Em que pese a preocupação, pertinente e lógica, apresentada em relação aos atletas, quanto à sua participação nas partidas em estádios sem a presença de público, devido à prevalência e a incidência de casos de infecção por Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, esclarecemos que seguimos à risca o protocolo, diretrizes e orientação das autoridades de Saúde e temos a considerar e a ponderar sobre a necessidade de realização das partidas programadas para hoje (sábado) e amanhã (domingo).

Em relação às partidas subsequentes do Campeonato Carioca, para a sua manutenção, mesmo permitida e admitida pelas autoridades sanitárias e de acordo com os protocolos de prevenção, sugerimos que a decisão seja debatida em reunião já na manhã de segunda-feira (16/03), às 9:30, na FERJ, onde poderemos abordar as diversas variáveis envolvidas em qualquer medida e seus impactos coletivos e corporativos, dentre os quais os laborativos e econômicos.

Convém ser considerada e não pode ser descartada a paralisação temporária até o dia 26, até ulterior decisão. Vale ressaltar que no Campeonato Carioca inexistem situações de transportes coletivos, voos, concentrações e hotéis, como em competições nacionais e internacionais, situações essas com maior probabilidade e risco de contágio.