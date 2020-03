Seguindo orientações, jogadores do Bahia realizam treinamento em condomínio

Devido a chegada do COVID-19 ao Brasil, as autoridades públicas recomendaram que os jogos fossem suspensos para assim evitar aglomerações e consequentemente a disseminação da doença no país.

Visando a saúde de seus atletas e seguindo as recomendações municipais, estaduais e federais, o Bahia suspendeu as atividades no CT Evaristo de Macedo e liberou atletas da categoria de base, da equipe feminina, do time de transição e do elenco principal.

No entanto, o Esquadrão de Aço forneceu orientações de treinamentos da comissão técnica para que os atletas não parassem de se exercitar e assim manter a forma física durante a quarentena.

Nesta quarta-feira (18), um vídeo começou circular nas redes sociais mostrando os jogadores Nino Paraíba, Arthur Caíke, Gregore, Daniel, Flávio e Juninho realizando um aquecimento, dando voltas em um campo localizado em um condomínio de luxo, na capital baiana.

A paralisação das atividades no Esquadrão de Aço foi estipulada até o dia 30 de março, mas como o próprio clube ressaltou em nota tudo pode mudar, vai depender do controle da pandemia no país.