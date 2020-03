DicaVAVEL: oito livros que contam histórias sobre o Flamengo

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 2.430 infectados e 57 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Mengão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor Rubro-Negro une o útil ao agradável, consequentemente nem notará o tempo passar com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Corinthians:

(descrição realizada pela própria editora)

Até o fim! O Flamengo supercampeão 2019: Sua história, conquistas, e Glórias - Zélio Cabral

Mais uma vez o Flamengo entra para a história do futebol brasileiro e

mundial. Após conquistar em jogo emocionante a Copa Libertadores da América de 2019 no dia 23 de Novembro em Lima, no Peru, e de conquistar o Campeonato Brasileiro no dia seguinte sem entrar em campo, o seu feito é espetacular e merece ser registrado.

Até o Fim! Flamengo Super Campeão 2019 – Sua história, conquistas e glórias é o título e subtítulo deste pequeno livro.Para mim, ser Flamengo é desde pequeno estar acostumado com extremos: a indescritível alegria dos muitos títulos conquistados e o amargo sabor das derrotas comemoradas pelo outro time - Sim, porque no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo parece que tem apenas duas torcidas de futebol: Flamengo e não Flamengo.

Ser Flamengo é um estado de espírito, é uma religião, é uma sina, é uma bênção, é um chamado, e é uma paixão sem tamanho…Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Este trabalho visa manter e eternizar na memória dos torcedores rubro-negros e admiradores, os momentos de alegria e satisfação deste maravilhoso time de futebol.

Relembre os caminhos do Flamengo desde sua origem no remo, suas conquistas mais importantes e também o heroico ano de 2019, com as contratações dos jogadores, jogos da Flórida Cup, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ao final do livro fique a par de 40 curiosidades sobre o Flamengo que nem mesmo os torcedores mais fanáticos são capazes de saber.

O livro é uma narrativa ágil, alegre e informativa da trajetória do

Flamengo, por um escritor de pele decididamente rubro-negra: Zélio Cabral. Sim, é o livro de um torcedor do Flamengo. Mas, para ser lido também pelos torcedores dos times adversários e até pelos que não torcem por time nenhum e que, depois disso, talvez entendam melhor a magia que o futebol desperta.

Esta é minha contribuição ao meu time do coração. Minha vida, minha paixão, meu amor, meu orgulho, meu time, meu FLAMENGO.

Flamengo Confidencial: Os segredos que fizeram de 2019 o início da supremacia Rubro-Negra no futebol brasileiro - Vinícius Nogueira Gaspar

Para chegar aos resultados históricos de 2019, o Flamengo precisou passar por um longo processo de reformulação. É esse processo que Vinicius Gaspar conta em detalhes em Flamengo Confidencial - Os segredos que fizeram de 2019 o início da supremacia Rubro-Negra no futebol brasileiro .

O resultado é um livro que faz o leitor reviver o momentos trágicos e emocionantes que elevaram o patamar do clube no cenário do futebol mundial. Além de trazer saborosas histórias sobre os bastidores e trajetórias dos personagens Rubro-Negros ao longo dos últimos anos.

Flamengo: Sonhos de uma noite pré-verão: Os anos dourados do maior clube do mundo - Bruno Palvarini

O livro conta o período de maior brilho da história centenária do clube

mais popular do País - e, por que não dizer, do mundo?

Contado em crônicas que vão além de uma simples paixão clubística. Refletem um caso de amor ao futebol, a mais perfeita metáfora que existe para a vida.

100 anos de bola, raça e paixão: A historia do futebol do Flamengo - Arturo Vaz, Celso Júnior e Pascoal Ambrósio Filho (Maquinária editora)

Com o lançamento de "100 anos de bola, raça e paixão", o torcedor

rubro-negro tem em mãos o mais completo documento já publicado sobre o futebol do Flamengo.

Nessa edição comemorativa, como diz o escritor rubro-negro Ruy Castro no texto de quarta capa, os autores Paschoal Ambrósio Filho (autor também dos livros Pentatri e 6 x Mengão), Arturo Vaz e Celso Júnior "vão aos documentos e tiram tudo a limpo". Ou seja, reúnem,

numa só obra, toda a trajetória de vitórias do Flamengo nos gramados do mundo inteiro. Nos capítulos, divididos em décadas, o leitor se deliciará com o trabalho minucioso e detalhado executado pelos autores.

Nada escapou e o resultado é um banho de informações. Além disso, trata-se de um E-Book luxuoso e rico em imagens: são mais de uma centena de fotos, desenhos com reproduções de gols históricos e símbolos do clube mais querido do Brasil.

De quebra, o livro ainda traz a lista dos cem maiores ídolos e cem maiores jogos nesse primeiro século de glórias.

1981 - O ano rubro-negro

Cada torcedor, independente do time, guarda na memória e no coração um ano que fica marcado para a história. Seja por um título importante ou por um esquadrão, esse torcedor sonha acordado ao lembrar do que presenciou. Para a maior torcida do Brasil, esse ano é o de 1981.

A cada movimento de translação da Terra, o Flamengo ia conquistando o planeta. Seja com resultados ou com o encantamento que o plantel fazia aos seus espectadores.

Sabendo disso, o jornalista dos canais DAZN, Eduardo Monsanto, pesquisou a fundo os 365 mais gloriosos do Fla. Desde a guerra que foi a Taça Libertadores, à consagração em terras japonesas ao golear o Liverpool, até então o grande campeão da Europa.

Em 1981 - O ano rubro-negro você saberá de histórias marcantes, engraçadas, curiosas e dramáticas que envolveram Zico, Júnior, Adílio, Nunes e cia. Quem viveu aquele ano se lembrará do

quão emocionante ele foi. Para quem não era nascido ou era muito pequeno, conhecerá uma das páginas mais bonitas e gloriosas da história do futebol brasileiro.

1987: A História Definitiva - Pablo Duarte Cardoso

O livro resgata em riqueza inédita de detalhes a maior controvérsia da

história do futebol brasileiro: o Campeonato Brasileiro de 1987, ainda hoje disputado, fora das quatro linhas, entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Sport Club do Recife.

Para explicar por que o assunto continua a despertar paixões trinta anos depois, o autor analisa o pano de fundo político dos acontecimentos que levaram à ruptura entre os maiores clubes do país e a CBF, em 1987.

Relata, em especial, a luta de uma geração de dirigentes e formadores de opinião politicamente engajados, que, em sintonia com o processo de redemocratização do Brasil, buscavam livrar-se do “entulho autoritário” que duas ditaduras legaram ao nosso futebol. E narra como, ao longo de poucos meses, esses dirigentes puseram em xeque a CBF e as federações estaduais, montaram por si próprios o campeonato mais apaixonante da história — a Copa União — , para depois deitar a revolução a perder em meio à miopia,

mesquinharias, traições e à superior malandragem dos interesses

estabelecidos.

No mais, o livro conta como nunca antes se fez os aspectos propriamente futebolísticos da disputa que levou à coroação do Flamengo de Zico, Bebeto e Renato.

Também resgata o que foi a disputa do Módulo Amarelo, afinal dividido entre Sport e Guarani, e narra os acontecimentos de 1988 — da recusa do “cruzamento” entre Flamengo e Internacional, Sport e Guarani, à eleição de Ricardo Teixeira, que efetivamente pôs fim àquele ensaio de revolução.

Por fim, o autor lança mão de seus conhecimentos jurídicos para explicar de forma definitiva os contornos da batalha que Flamengo e Sport do Recife travaram nos tribunais. E explica por que sentença nenhuma logrará encerrar a discussão, enquanto não triunfarem as bandeiras erguidas pelos grandes clubes brasileiros naquele ano de 1987.

Simplesmente Zico - Priscilla Ulbrich (Editora Contexto)

O livro Simplesmente Zico chegou à lista dos mais vendidos da Revista

Veja! Quem é Zico? Como o garoto franzino, nascido Arthur Coimbra,

transformou-se em um dos maiores jogadores de todos os tempos e o maior ídolo da história do Flamengo?

Neste livro – por meio de depoimentos de colegas como Adílio, Júnior e Roberto Dinamite, de técnicos como Joel Santana e Valdir Espinosa e até de “fãs” mais recentes como Neymar e Alex –, o leitor vai conhecendo a carreira, a vida e os bastidores que contribuíram para formar esse jogador tão especial.

Zico ganhou tudo com o rubro-negro. E se não ganhou uma Copa do Mundo, é como disse Edu César: “Azar da Copa".

2001 Isso aqui é Flamengo - Claúdio Portella e Roberto Assaf (Editora Mauad X)

O tricampeonato de 2001, do lendário gol de falta do sérvio Petkovic, virou livro – 2001 – Isso aqui é Flamengo – com todos os ingredientes necessários para se eternizar na memória e no coração dos flamenguistas.

Escrito por Claudio Portella e Roberto Assaf, o livro tem caderno de fotos em cores e traz as histórias, os bastidores e os relatos de grandes personagens dessa épica conquista, como do próprio Petkovic, Zagallo, Julio Cesar, Juan e outros.

Ler sobre o momento mais marcante da história do Maracanã e sobre o gol mais marcante da história do Flamengo - o gol que marcou no nível máximo toda uma geração de rubro-negros – emociona não só flamenguistas, como todos os amantes de futebol.

Naquele tricampeonato, o Flamengo precisava ganhar por 2 gols de diferença de seu maior rival e até os 43 do segundo tempo vencia por 2x1, placar ainda insuficiente. Foi quando Pet cobrou aquela falta de longe, em que a bola subiu muito e, como em um passe de mágica, descaiu rapidamente e entrou no ângulo, no único vão possível entre

a trave e a mão do goleiro vascaíno. Emoção máxima.

Para coroar, tão épico quanto o gol foi a comemoração de Pet, que, sem saber como extravasar, correu, parou e simplesmente deixou o corpo cair pra trás.Estava, então, finalizado o script perfeito de uma lenda e de um título sempre aclamados pela maior torcida do Brasil e eternizados na história do futebol.