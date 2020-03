DicaVAVEL: cinco livros que contam histórias sobre o Internacional

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos o período sem jogos do Inter e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor Colorado une o útil ao agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Internacional:

(descrição realizada pela própria editora)

Os Dez Mais do Internacional - Kenny Braga (Editora Maquinária)

O livro 'Os dez mais do Internacional' tem o objetivo de trazer ao torcedor colorado o perfil de dez ídolos da história do clube. Contém fotos e caricaturas dos jogadores como Carlitos, Tesourinha, Oreco, Claudiomiro, Figueroa, Valdomiro, Carpegiani, Falcão, Manga e Fernandão.

A Formação do Jogador de Futebol No Sport Club Internacional

É uma obra que convida aos leitores a pensar na formação do jogador de futebol como um processo continuado de ensino e aprendizagem que tem como finalidade promover mudanças integradas dos comportamentos físicos, táticos, técnicos, cognitivos, sociais, culturais, afetivos e psicológicos.

​​​​​Inter hoje e sempre: A história colorada em cada dia do ano - Daniel Cassol e Douglas Ceconello (Editora Dublinense)

Os feitos mais relevantes da história colorada em cada dia do ano.

Narrativas elaboradas a partir de fatos marcantes do passado alvirrubro e de depoimentos de grandes ídolos. Ilustrações que recriam os maiores momentos do Colorado das glórias.

Assim é o Inter hoje e sempre - a história colorada em cada dia do ano, uma das maiores pesquisas já realizadas sobre o Clube do Povo do Rio Grande do Sul, contada de uma maneira diferente de qualquer outra.

Depoimento exclusivos de Figueroa, Iarley, Célio Silva, Fernandão, Ibsen Pinheiro, Fernando Carvalho, Valdomiro, Larry e Taffarel. Segundo volume da Coleção Impedimento. Produto oficial licenciado pelo S.C. Internacional.

O Internacional e suas Conquistas pelo Mundo - Ricardo Bestetti (Editora IDEOGRAF)

O almanaque dos jogos internacionais’ conta a história completa do Sport Club Internacional em jogos no exterior, trazendo todas as fichas técnicas das partidas.

O livro ainda apresenta informações sobre as competições oficiais

atualizadas até as conquistas da Copa Sul-Americana, em 2008, e da Copa Suruga Bank, em 2009. Os torneios e taças não oficiais, além dos jogos amistosos também foram registrados na obra.

Conforme Bestetti, são 337 jogos internacionais disputados pelo Colorado, com 165 vitórias, 99 empates, 73 derrotas. A equipe marcou 592 gols e sofreu 356.

As fotos das taças, os goleadores, treinadores, estádios, árbitros, escalações e muitas informações técnicas também são citados pelo

autor. Ricardo Bestetti já havia lançado anteriormente os livros: ‘O

Internacional nas Competições Sul-Americanas’ e ‘O Colorado Internacional'.

Gigante Para Sempre é uma obra, do escritório Hype Studio que realizou a o projeto arquitetônico formal do Beira-Rio, relembra a história dos eucaliptos, Beira-Rio e os bastidores da obra de modernização. O texto é de Altair Martins e o prefácio de Luis Fernando Veríssimo.