Celsinho afirma bom momento em 2020 e confia no retorno à normalidade o quanto antes

Um dos principais nomes do Grêmio Novorizontino em 2020 durante o Campeonato Paulista, o lateral-direito Celsinho, ex-CSA, falou sobre o bom momento que vive no clube do interior do estado desde a sua chegada ao Tigrão. Segundo o jogador, esses primeiros meses desse ano têm sido muito especiais.

“Desde a minha chegada ao clube já sabia que as coisas iriam andar como estava planejando. O clube nos oferece total condição de fazer um grande trabalho. Tenho me dedicado muito para ajudar sempre. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde o primeiro dia no clube. Espero manter esse bom momento”, disse.

Para o atleta, sua torcida é para que as coisas voltem ao normal nos próximos dias.

"Nossa expectativa é para que as coisas retornem o quanto antes à normalidade. Estamos na torcida para que tudo volte ao normal na vida das pessoas e no esporte também", falou.