Com janela fechada, Lucas Veríssimo permanece no Santos apesar de interesse do Porto

Mesmo recebendo propostas do Benfica e do Porto, ambos de Portugal, nós últimos dias, o zagueiro Lucas Veríssimo segue no Santos pelo menos até a próxima janela de transferência para o futebol europeu - a atual fechou às 20h(de Brasília), desta terça-feira (6).

O jogador era a principal expectativa do Peixe para poder quitar as dividas com o Hamburgo, da Alemanha, e com o Huachipato, do Chile, e enfim ser liberado pela Fifa para contratar novos jogadores. Agora, o Santos precisará ir atrás de novos recursos para conseguir pagar e evitar punições mais severas, como a perda de pontos.

No começo desta semana o Alvinegro Praiano recebeu duas propostas vindas de clubes de Portugal, por Lucas Verissimo,. Primeiro do Benfica, que ofereceu cerca de 6 milhões de euros (R$ 39 milhões), parcelados, o que não agradou a diretoria santista. Depois foi a vez do Porto. A proposta até chegou aos 6,5 milhões de euros (R$ 44,1 milhões na cotação atual) pedidos pelo Santos, mas a falta de tempo atrapalhou o desfecho da negociação.

O Peixe e o clube português chegaram a trocar documentos e contratos nesta terça-feira, mas, por causa da proximidade com as eleições do fim do ano, o Conselho Deliberativo da equipe paulista precisaria aprovar a negociação de Lucas Veríssimo, o que dificultou os trâmites.

Durante esta terça-feira, os conselheiros viveram a expectativa de serem convocados para uma reunião extraordinária a qualquer momento, o que não aconteceu. Por isso, Lucas Veríssimo a negociação não foi concretizada.