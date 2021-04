O América-RJ estreará às 16h deste sábado (16), sua primeira aparição oficial na temporada 2021. Próximo deste feito, o clube divulgou em suas redes sociais, os novos uniformes fornecidos pela Ícone Sports.

Com o tradicional uniforme vermelho e branco, o clube publicou as fotos realizadas no estádio Giulite Coutinho, o palco da abertura da seletiva estadual logo mais.

Para a competição, o Mecão trouxe como principal reforço o meio-campista Richarlyson, ex-São Paulo e Atlético Mineiro.