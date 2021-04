Em boa fase Palmeiras e Corinthians fazem primeiro dérbi paulista do ano

O futebol brasileiro na noite de segunda-feira (18) está cercado de expectativas. Em jogo atrasado da 28ª rodada, o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque às 19h15. O dérbi paulista será o primeiro do ano e o primeiro com Vagner Mancini e Abel Ferreira no comando técnico.

Os dois times vêm de ótimos resultados. O Palmeiras de Abel Ferreira, classificado para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, também apresenta um futebol que dá resultados no Brasileiro, ocupando a sexta colocação. Já o time de Vagner Mancini também vem de fase boa, há sete jogos sem perder, e sonha com vaga À Libertadores.

Palmeiras desfalcado, mas confiante

As mudanças que Abel Ferreira fez assim que chegou no Palmeiras é digno de conto de fadas. Em 21 jogos no comando, são 13 vitórias, cinco empates e três derrotas, além das classificações para as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América.

Apesar da sequência de jogos, o time roda bastante e tem apenas duas baixas para o dérbi: Gustavo Gomez, lesionado, e Marcos Rocha suspenso. Gabriel Veron e Patrick de Paula também são dúvidas para o jogo. A notícia boa para o torcedor palmeirense é que Felipe Melo, Danilo e Gabriel Silva voltam a ficar a disposição da comissão técnica.

Além dos três pontos manterem o Palmeiras perto dos líderes, o alviverde pode terminar a temporada com mais vitórias do que o rival nos confrontos diretos. Seria a primeira vez desde 2016 que o time alcança a marca. Na temporada, são dois empates e uma vitória pra cada lado.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Mayke, Luan, Empereur e Matías Viña; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

Corinthians na sua melhor fase com Mancini

Do outro lado, o Corinthians também vive sua melhor fase no comando de Vagner Mancini. Na última quarta-feira (13), o time viveu o auge do bom futebol com a vitória convicta contra o Fluminense por 5 a 0 na Neo Química Arena.

Em 14 jogos de Mancini no comando do Timão, são sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Falando em desfalques, a lista do Corinthians não é pequena: Otero por Covid-19, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan, Ruan Oliveira e Lucas Piton em recuperação de cirurgia.

Apesar do Corinthians estar na nona colocação, com seis pontos a menos do que o Palmeiras, o aproveitamento do time nos derbís dentro do Allianz Parque é muito bom. Como visitante, o Timão soma quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Cazares e Gustavo Silva (Mateus Vital); Jô.