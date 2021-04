Próximo do acesso inédito, João Carlos comenta campanha do Cuiabá na Série B

Titular do Cuiabá nesta temporada, o goleiro João Carlos, ex-Ponte Preta, Athletico e CSA, vem se destacando com a camisa do clube com ótimas atuações. Segundo o arqueiro, individualmente tem sido um ano especial para ele, já que vem ajudando o Dourado dentro e fora de campo.

"Essa temporada, individualmente, tem sido muito especial para mim. Tenho atuado com regularidade e intensidade desde o início dela. Venho trabalhando muito para construir uma história no Cuiabá de títulos", afirmou.

Segundo o atleta, o Dourado vai com tudo para terminar com vitórias a Série B.

"Nosso grupo tem se dedicado ao máximo para encerrar o ano com vitórias. O grupo está muito ciente da sua responsabilidade nos próximos jogos", disse.