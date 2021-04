CSA vence fora de casa, volta ao G-4 e praticamente rebaixa Botafogo-SP

Após três tropeços, o CSA venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP, na noite desta terça-feira (19) e voltou ao G-4 Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida válida pela 36ª rodada foram marcados por Nadson, Rodrigo Pimpão e Pedro Júnior. Walisson Maia diminuiu para a Pantera, que ainda teve Rafinha expulso após receber o segundo amarelo.

Fazendo valer a lei do ex

No primeiro tempo o Botafogo-SP estava mais presente no campo ofensivo, com Jeferson dando trabalho ao goleiro Matheus Mendes e até colocou uma bola na rede, mas o tento foi anulado.

Na primeira boa chance, o CSA foi fatal. Aos 38 minutos, Nadson, ex- Botafogo, aproveitou cruzamento e cabeceou com estilo para o fundo da rede para abrir o placar para o Azulão de Mutange.

Pimpão e Pedro Jr marcam e decretam a vitória do Azulão

No segundo tempo o ritmo do jogo caiu nos primeiros minutos, o Azulão então decidiu o jogo na primeira chance clara que teve. em um erro da zaga do Botafogo-SP, Rodrigo Pimpão aproveitou e soltou o pé para ampliar.

A Pantera ainda conseguiu diminuir aproveitando o escanteio Walisson Maia marcou, mas antes que pudesse esboçar qualquer reação, Rafinha levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E já nos minutos finais, Pedro Júnior aproveitou erro de Igor e deu números finais ao confronto.

E agora?

Com resultado CSA voltou ao G-4 do Brasileirão a duas rodadas do fim da série B com isso são boas as chances de termos mais nordestino na Série A. Mas a briga com o Juventude, que foi derrotado para o Avaí por 5 a 2 e caiu para a quinta posição da tabela, segue acirrada e apenas um ponto separam as duas equipes. Os alagoanos enfrentam o Brasil de Pelotas na sexta-feira (22), em casa.

Já o Botafogo-SP segue o drama no penúltimo lugar da competição, com apenas 34 pontos. Caso Vitória e Náutico vençam na rodada, o Pantera estará matematicamente rebaixado. O Pantera enfrenta justamente o Vitória na próxima terça-feira (26), às 21h30, em Salvador.