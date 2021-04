Só 10%: baixo aproveitamento de Barroca coloca Botafogo cada vez mais perto da Série B

O desempenho do Botafogo na temporada 2020-21 assusta até mesmo torcedores adversários. Lanterna disparado do Brasileirão, a "Estrela Solitária" acumula derrotas e goleadas sofridas, como mandante e visitante.

Um número recente chama a atenção: o técnico Eduardo Barroca, que assumiu o comando da equipe no final de outubro de 2020, esteve à frente do Botafogo em dez jogos, somando nove derrotas e apenas uma vitória, com um aproveitamento assustador de 10%.

Neste período sob o comando de Barroca, o clube alvinegro sofreu 22 gols e marcou apenas cinco, precisando de uma média de 18 finalizações para balançar as redes.

Após a derrota para o Atlético-GO, no último domingo (24), e com o rebaixamento quase certo, a demissão do treinador é especulada nos bastidores. Com 23 pontos somados e seis partidas restantes, o Botafogo precisa tirar uma diferença de 12 pontos do Fortaleza, atual 16o colocado da competição.