Lucas Abreu avalia primeiro ano no Guarani e projeta próxima temporada mais vitoriosa

Um dos principais destaques do Guarani nesta temporada, o volante Lucas Abreu, ex-CRB e Juventude, fez uma avaliação do ano que teve com a camisa do Bugre. Segundo o jogador, ele trabalhou de forma intensa durante toda a época e não deixou de se dedicar em momento algum no clube.

"Desde a minha chegada ao clube procurei trabalhar ao máximo para fazer o melhor pelo Guarani. Me dediquei muito para honrar essa camisa durante toda a temporada. Estou feliz com meu desempenho e espero que 2021 seja ainda melhor", disse.

Ainda para Lucas, a temporada 2021 tem tudo para ser muito boa para ele.

"Vou trabalhar muito durante a temporada para fazer um grande ano em 2021 novamente. Estou muito motivado para essa temporada", falou.