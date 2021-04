Léo Ortiz comemora vitória do Bragantino sobre Corinthians e sonha com vaga à Libertadores

O RB Bragantino bateu o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (25), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao final da partida, o zagueiro Léo Ortiz comemorou o resultado pela dificuldade de vencer o Timão em sua casa. Na sequência, mirou o próximo adversário, o líder Internacional.

“E agora a gente tem um jogo difícil contra o Inter, a gente sabe que o calendário é difícil no Brasileiro e a gente está buscando coisas grandes. Passo a passo, jogo a jogo, a gente vai alcançando coisas maiores no campeonato” disse.

Com a série invicta, o Massa Bruta se distanciou da parte inferior da tabela e agora está na zona de classificação para a Sul-Americana. Ortiz afirmou que ainda é possível sonhar com vaga na Libertadores.

“A gente está trabalhando jogo a jogo. Já conseguimos uma das coisas, que era o principal para a gente, escapar do rebaixamento. Agora estamos buscando uma Sul-Americana e, quem sabe, uma Libertadores”.

Com 44 pontos, o RB Bragantino é 11º colocado na tabela. O próximo compromisso do Massa Bruta é contra o Internacional, no domingo (31). O confronto será no Beira-Rio, às 18h15, válido pela 33ª rodada do Brasileirão.