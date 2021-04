Novo líder! Flamengo desbanca Inter e assume ponta do Brasileirão

Deu Flamengo! Na "final" do Brasileirão 2020, o Inter foi ao Maracanã na tarde deste domingo (21) em busca da vitória que lhe garantia o título nacional após 41 anos, mas que sorriu foram os cariocas. O time de Abel Braga saiu à frente, mas levou o empate ainda no primeiro tempo e a virada depois do intervalo, já com um a menos. Com mais três pontos e liderança na bagagem, a equipe de Rogério Ceni agora depende só de si para conquistar o octa do Brasileiro.

O jogo em si foi tenso do início ao fim. Edenílson (de pênalti) fez o primeiro. Arrascaeta empatou e Gabigol virou. Destaque para o camisa 9 flamenguista, que marcou pela sexta rodada seguida, mostrando seu poder de decisão na reta final do campeonato.

Realmente o duelo de líder contra vice-líder

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Jogo digno de dois times que brigam pelo título. Assim foi o primeiro tempo no Maracanã. Por estar em casa e precisando urgentemente barrar o líder, o Rubro-Negro foi para cima e tentou ditar o ritmo. Mas o Colorado estava decidido e convicto de seu jogo: se defender com todas as forças atrás da linha da bola e ousar nos contra-ataques rápidos. E foi justamente numa jogada dessa que o Inter abriu o placar após Gustavo Henrique puxar Rodrigo Dourado dentro da área e Edenílson bater o pênalti perfeitamente no ângulo esquerdo de Hugo Souza aos 12 minutos.

Depois do gol, o cenário continuou o mesmo: Flamengo atacando e Inter na defesa. Bastante exigido, o ataque carioca teve que usar a criatividade e a troca rápida de passes para empatar o jogo com Arrascaeta — assistência de Bruno Henrique — aos 29'. Ainda teve tempo de Rodinei, em chute mascado, acertar o travessão flamenguista aos 42'.

Ao todo, foram 64% de posse de bola para o Fla contra 34% do Inter. Cinco chutes (dois a gol) por parte dos cariocas e sete (um a gol) por parte dos gaúchos. Nenhum chance clara criada ou grande defesa dos goleiros.

Pela sexta vez seguida... gol do Gabigol

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Rodinei chega duro em Filipe Luís e é expulso — lembrando que foi ele o motivo do Inter ter pago multa de R$ 1 milhão ao Fla para tê-lo em campo no jogo. Coincidência ou não, o estrago estava feito no time gaúcho. Então, Rogério Ceni tirou Isla, colocou Pedro e pôs os mandantes ainda mais para frente.

O Fla apertou e o Inter perdeu força nos contragolpes. Tanto que aos 18', em contra-ataque carioca, Arrascaeta enfiou bola perfeita para Gabigol bater travado e cruzado para virar o jogo e tomar a liderança do Brasileirão. Abel Braga fez algumas alterações como Rogério Ceni, mas o que pairou no Maraca foi mesmo o tom de apreensão e tensão nos minutos finais. Nos acréscimos, Pedro chegou a marcar o terceiro, mas o árbitro Klaus foi ao monitor do VAR e flagrou falta no início do ataque. Dessa forma, o placar ficou no 2 a 1 para o lado preto e vermelho da força.

Tudo fica para a última rodada, na quinta-feira

Agora, na última e decisiva rodada, o Flamengo ao Morumbi encarar o São Paulo e o Inter joga no Beira-Rio contra o Corinthians — ambos jogam às 21h30 na próxima quinta-feira. E o Fla depende só de si para ser campeão, basta vencer. Se perder, depende de um tropeço qualquer do Colorado em casa. Haja coração, torcedor!