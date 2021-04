EntrevistaVAVEL: confiante após pré-temporada, Giovanny mira acesso com Juventus da Mooca

Vai começar o Paulistão A2 para o Moleque Travesso. Após uma boa pré-temporada e uma série de jogos-treinos, a equipe vai à campo no próximo sábado, (27), às 16h A estreia será frente ao Audax, no estádio Rochdalão.

O Juventus da Mooca conta com grandes reforços para a competição e com bons nomes vindo da base. Sob o comando do treinador Sérgio Soares, o objetivo é conseguir o tão sonhado acesso para a elite do Futebol Paulista.

Um dos destaques da pré-temporada tem sido o atacante Giovanny. Com gol, assistência, boa movimentação e confiança nas partidas, o garoto, que possui passagem pelo Corinthians, é um dos atletas que evoluíram durante os treinamentos. Agora, já com confiança e solidez no elenco, o jogador enxerga na competição uma grande oportunidade na carreira e falou a respeito disso.

VAVEL Brasil: A Série A2 é um Campeonato extremamente disputado. Muitas equipes tradicionais e com grandes ambições. Inclusive, é o caso do Moleque Travesso. Dito isso, qual é o principal objetivo do Juventus na competição?

Giovanny: “O principal objetivo do Juventus da Mooca dentro da competição, sem sem dúvidas é o acesso. Se nosso time conseguir esse feito, vamos em busca do título. A A2 é um campeonato muito difícil e tenho certeza que esse ano será um dos mais difíceis, tem muitos times qualificados e com tradição. Mas estamos nos preparando para a competição, o trabalho está sendo bem feito e estamos no caminho certo."

VAVEL Brasil: O Juventus da Mooca realizou um bom número de contratações e teve um longo período de pré-temporada. Como tem sido o entrosamento do elenco no dia-a-dia?

VAVEL Brasil: “Creio que a cada amistoso que realizamos o nosso entrosamento evoluiu. Temos muito a crescer dentro do campeonato, mas o principal é que fisicamente estamos bem preparados."

VAVEL Brasil: Você tem feito uma boa pré-temporada. Vem se destacando nos jogos-treinos, inclusive marcou gol em um deles. Com todo esse bom momento seu, a expectativa para esse Paulistão A2 se torna maior?

Giovanny: “Eu particularmente estou muito confiante. Fui bem nos jogos-treinos, consegui ajudar a equipe com assistência e gol, mas agora tudo ficou para trás. A responsabilidade é outra e agora valem 3 pontos. Espero poder ajudar meus companheiros e o clube na busca dos resultados positivos."