Em boa fase no CRB, Lucão projeta artilharia e títulos pelo clube na atual temporada

Um dos destaques do CRB em 2020, o atacante Lucão tem metas ambiciosas em 2021. O jogador, com passagem pelo Goiás, quer brigar pela artilharia de todos os campeonatos que disputar. Goleador do Galo, o atleta falou sobre essa expectativa para os próximos meses com a camisa alvirrubra.

“Estou com uma motivação grande para essa temporada e vou trabalhar muito para ajudar o CRB com gols e boas atuações ao longo de 2021. Vou lutar muito para brigar pela artilharia dos campeonatos que tivermos. Espero contribuir com o grupo neste ano", disse.

O jogador ainda destacou o desejo de ver o Galo chegando forte no Nordestão e no Campeonato Alagoano.

"Nossa meta é fazer uma grande Copa do Nordeste e chegar às finais dela. O grupo está muito focado nisso. Além disso, teremos o estadual nestes próximos meses e queremos o título dele", falou.