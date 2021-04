Fluminense enfrenta o Resende em estreia no Cariocão 2021

Resende e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Maracanã, às 21h. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A competição terá fórmula diferente neste ano. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 11 jogos entre as equipes, com ampla vantagem do Fluminense. Já que foram oito vitórias, contra apenas uma do Resende. Além disso, foram dois empates.

O último duelo ocorreu em 8 de março de 2020, no Maracanã, também pelo Cariocão. O Tricolor goleou por 4 a 0. Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê, de pênalti, e Gilberto marcaram os gols da partida.

Lateral-direito Flávio estreia no Resende

Com 32 atletas no elenco, o Gigante do Vale tem o técnico Sandro Sargentim no comando. Além disso, conta com Nunes, ex-Vasco e Coritiba, no grupo. Com exceção desta partida, seus jogos serão mandados no Estádio do Trabalhador.

Entre as novidades da temporada, está o lateral-direito Flávio, de 32 anos. O jogador realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que está treinando no CT Pelé Academia. No ano passado, o atleta atuou pelo Nacional-SP e pelo Barretos-SP.

Provável escalação: Jefferson; Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nunes.

Fluminense terá equipe sub-23 na partida

Após quatro dias de folga, o elenco se reapresentou e realizou o primeiro treino sobre o comando do novo técnico, Roger Machado. A atividade também contou com o goleiro Muriel, que foi liberado após a perda de seu pai, semana passada.

No entanto, visando a pré-Libertadores, o Tricolor fará sua estreia no Cariocão com a equipe sub-23 que, inclusive, será comandada por Ailton. Além dos jovens, atletas que não estavam sendo muito aproveitados devem ganhar oportunidade.

Provável escalação: Pedro Rangel, Dani Bolt, Luan, Frazan e Raí; André, Miguel e Marcos Paulo (Caio); Kayky, John Kennedy e Samuel.

Arbitragem

O árbitro Grazianni Maciel Rocha comanda a partida. Seus auxiliares serão Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Rafael Sepeda de Souza.