Rafael Forster negocia saída do Botafogo e deve reforçar o Juventude

O Juventude está próximo de acertar com Rafael Forster, do Botafogo, para a disputa da Série A. O zagueiro está em fase final de negociação para rescindir com o clube carioca e acertar com a equipe Gaúcha.

A VAVEL Brasil conseguiu confirmar que faltam detalhes contratuais para que Botafogo e Forster acertem a rescisão de forma amigável, que deve ocorrer nos próximos dias. Procurada, a assessoria do Juventude confirmou o interesse no atleta, mas afirmou que o acordo ainda não está finalizado.

De acordo com o portal "FogãoNet", o novo contrato de Rafael Forster será válido até dezembro, e o Juventude não dará nenhuma compensação financeira ao Botafogo.

Com 30 anos atualmente, Rafael Forster chegou ao Botafogo em 2020 e atuou por 26 partidas, alternando entre a função de zagueiro e volante. Atualmente, o atleta está em fase final de recuperação de uma lesão sofrida no joelho esquerdo na partida contra o Palmeiras, no fim do Brasileirão 2020.