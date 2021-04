Palmeiras e São Caetano se enfrentam em jogo atrasado do Paulistão

Após a conquista da Copa do Brasil, no último domingo(7), após vencer o Grêmio por 2 a 0, o Palmeiras volta as suas atenções ao Campeonato Paulista, onde enfrenta o São Caetano, nesta quinta-feira (11), em jogo atrasado pela primeira rodada da competição,no Allianz Parque, às 19h (de Brasília).

Palmeiras embalado

A equipe Alviverde vem embalada após a conquista da Copa do Brasil e busca a sua primeira vitória no Paulistão 2021. O atual campeão do estadual deu férias para alguns jogadores e não vai poder contar com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano, Gabriel Veron e Willian, que ganharam dias de folga.

O atacante Gabriel Veron, que se recupera de lesão muscular, segue programação especial junto ao Núcleo de Saúde e Performance para trabalhos de fortalecimento.

O Verdão aproveitou está para incluir seis atletas na lista de inscritos do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Na Lista A, entram os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, o lateral-direito Mayke, o volante Patrick de Paula e o atacante Wesley. Na Lista B, formada por atletas revelados pelo clube, o Verdão incluiu o goleiro Mateus Oliveira, do Sub-20.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Esteves; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Técnico: João Martins

Sem mudanças

Para o duelo diante do Palmeiras, o técnico Wilson Júnior deverá repetir a escalação que empatou sem gols com o Santo André. A novidade fica por conta do meia Luiz Felipe, que cumpriu suspensão automática. A tendência, porém, é que fique como opção no banco de reservas.

O São Caetano, por sua vez, vem de um empate por 0 x 0 contra o Santo André no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. O Azulão ainda não venceu no torneio estadual.

Provável escalação do São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando Júnior; Warian, Charles e Diego Cardoso; William, Luizinho e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior

Arbitragem

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Árbitro Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho

Árbitro Assistente 2: Alex Alexandrino

Quarto Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.