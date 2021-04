Nome de Nacho Fernández aparece no BID e meia está apto a estrear pelo Atlético-MG

Eleito o segundo melhor jogador da América na última temporada, o principal reforço do Atlético-MG para as principais competições de 2021, Nacho Fernández, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta sexta-feira (12).

A informação foi publicada nas redes sociais do Galo, e aumentou as expectativas da torcida de vê-lo em ação. No entanto, o atleta, que chegou ao clube no dia 21 de fevereiro, ainda aprimora a parte física para estar apto à estrear com a camisa alvinegra - ele está há um tempo sem atuar após o final dos ciclo de jogos do River Plate-ARG, além de ter sido submetido à uma cirurgia recentemente.

🧠🔛 EU TÔ MALUCO, EU TÔ NACHOZADO!



✔️ @nachof_26 foi regularizado no BID, da @CBF_Futebol, e está à disposição da comissão técnica para estrear com a camisa do #Galo! pic.twitter.com/bht6cgonqS — Atlético 😷 (@Atletico) March 12, 2021

Terceiro reforço anunciado para 2021, Nacho era o último jogador na Cidade do Galo que precisava ter o nome publicado no BID. As outras duas contratações do Galo - Hulk e Dodô - já até entraram em campo pelo Atlético-MG.

Cuca

Cuca foi anunciado como novo técnico do Galo no dia 5 de março, mas, como a mãe do treinador está internada se tratando da Covid-19, o novo comandante ainda está em Curitiba/PR, e não tem data para chegar à Belo Horizonte.

A expectativa é de que no início da próxima semana a assessoria do Atlético-MG possa divulgar uma data de quando Cuca deve começar os trabalhos no centro de treinamentos.

Vale lembrar que, caso não seja adiada, a Copa Libertadores deverá começar já no mês de abril.