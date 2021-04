Martin Anselmi valoriza vitória do Inter mas prega paciência: "Avançando em etapas" 

O Internacional superou o Ypiranga por 4 a 2 em jogo da quarta rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo (14). O time saiu na frente com Yuri Alberto, viu o adversário virar com Cristiano e Caprini mas retomou a vantagem com Zé Gabriel, Edenilson e Patrick.

Apesar de Osmar Loss ter assinado a súmula d jogo, quem atendeu a imprensa foi Martin Anselmi, auxiliar de Miguel Angel Ramirez. "A comunicação com o Miguel é normal. Nos comunicamos durante a partida para poder ir trabalhando juntos, estarmos atentos nas ideias que vamos levando ao campo." relatou.

Martin ressaltou a convicção que Ramirez pretende implementar no time: "Nosso plano de jogo se trata de um jogo de posição. Vamos avançando através de etapas. A medida que vai passando o tempo podemos acelerar." m

O estrangeiro elogiou o elenco colorado quanto à compreensão do novo modelo de jogo: "Não creio que seja preciso adaptar os jogadores ao nosso sistema, temos jogadores que são muito qualificados."

Terceiro colocado com sete pontos, o Inter volta a campo no próximo domingo (21), contra o Novo Hamburgo fora de casa.