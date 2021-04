Decisivo, Dellatorre faz dois gols, e CSA vence Santa Cruz na Copa do Nordeste

Embalado após aplicar a goleada por 5 a 1 e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, o CSA voltou a campo neste sábado (20), diante do Santa Cruz, no Estádio do Arruda, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Azulão de Mutange venceu por 2 a 1 com dois gols de Guilherme Dellatore, já o Santa diminuiu com Chiquinho, de pênalti.

Dominio azul

Logo aos cinco minutos de jogo, o CSA abriu o placar, após saída de bola errada do Santa Cruz, Iury Castilho cruzou na cabeça de Guilherme Delattore, que livre de marcação, cabeceou no canto esquerdo do goleiro Jordan.

O Santa Cruz tentou responder após um erro na saída de bola do Azulão. Em jogada pela esquerda, Alan Cardoso deu um chapéu em Christovam e chutou quase no ângulo, mas Thiago Rodrigues fez a defesa.

A partir daí, o domínio foi totalmente do CSA que teve ao menos mais três chances de aumentar a vantagem ainda no primeiro tempo.

Dellatorre decide!

O segundo tempo não começou na mesma velocidade e no mesmo embalo da etapa inicial, mas na primeira chance, já mudou o panorama do jogo.

Aos sete minutos, Dellatorre recebeu dentro da área, e tocou de letra para Rodrigo Pimpão, a bola então sobrou novamente para o camisa 9, que chutou na gaveta do goleiro Jordan, que nada pôde fazer.

Azulão ainda teve ótima chance de aumentar ainda mais a vantagem. Em uma bonita saída de contra-ataque, Rodrigo Pimpão cruzou na pequena área para Jordan se esticar todo e fazer a defesa.

Já nos minutos finais, após uma atrapalhada do zagueiro Fabrício, Arian recuperou a bola, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Thiago Rodrigues. Na cobrança do pênalti, Chiquinho chutou forte e diminuiu para o Santa.

E agora?

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Santa Cruz e CSA voltam aos gramados pela Copa do Nordeste na próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília) em partidas válidas pela quinta rodada do torneio. Enquanto o time pernambucano visita o Fortaleza, os alagoanos recebem o Bahia.