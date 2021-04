Promessa ex-Sport, Victor Kawã ganha minutos após chegar ao Cuiabá

Formado nas categorias de base do Sport Recife, uma das principais do país, Victor Kawã de 18 anos desembarcou no Mato-Grosso em busca de espaço no time do Cuiabá.

Recém chegado ao clube, Victor Kawã esta ganhando minutos entre os profissionais e apesar da pouca idade, tem demonstrado muita qualidade e personalidade quando entra em campo. Em entrevista o atacante comentou sobre a sua expectativa para a temporada do Cuiabá.

“Minhas expectativas são as melhores possíveis, meu primeiro ano firme no profissional e estou em um clube que está crescendo no futebol nacional. É muito gratificante para mim e minha família, penso em treinar, marcar gols e ajudar a equipe da melhor maneira.”

Diversos atletas consagrados chegaram ao clube nesta temporada, principalmente para a disputa da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A, o Kawã tem aproveitado a presença desses atletas para evoluir e absorver experiências. O atacante comentou sobre essa relação, entre os jovens e veteranos, no dia-dia do clube.

"Eles me ajudam muito todos os dias, tenho uma ótima amizade com eles e sempre tem resenha entre todos. Nos momentos sérios, sempre me orientam, dão conselhos e corrigem meus posicionamentos no campo, entre outras coisas. Eu fico muito feliz com isso e espero poder ajudar sempre que estiver em campo.”