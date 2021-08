Náutico volta a vencer após cinco rodadas e encosta no G-4 da Série B

No estádio Rei Pelé, em Alagoas, o Náutico, com um gol de Vinícius, superou o CSA por 1-0, em confronto válido pela Série B do Brasileirão.

Foi a estreia do técnico Marcelo Chamusca no comando do Timbu. Com o resultado, o Náutico quebrou uma sequência negativa de cinco jogos sem vitória. Já o CSA, por outro lado, viu sua sequência invicta de quatro jogos, com três vitórias seguidas, ser quebrada.

Primeiro tempo:

Apesar de jogar fora de casa, o Náutico não se intimidou e comandou as ações ofensivas na primeira etapa, mas parou na boa atuação do goleiro Lucas Frigeri, do CSA.

Rhaldney, aos 19 minutos, quase abriu o placar em um chute cruzado, mas Lucas Frigeri realizou uma grande defesa. Pouco tempo depois, aos 23 minutos, Vinícius, numa cabeçada perigosa, fez o goleiro do CSA trabalhar novamente. Vinícius voltou a aparecer no fim do primeiro tempo, já aos 47 minutos, em outra finalização perigosa.

Segundo tempo:

A segunda etapa começou exatamente como terminou a primeira: com o Náutico pressionando. Antes mesmo do primeiro minuto, o Timbu quase abriu o placar, com Taison, mas Frigeri interferiu novamente. Aos 13 minutos, o CSA tentou revidar o sufoco que sofria até ali; Dellatorre finalizou bem, obrigando Alex Alves a defender com dificuldades. Aos 24 minutos, o Náutico voltou a atacar com perigo, em uma bela finalização de Paiva, no ângulo, mas Frigeri defendeu mais uma vez. O Timbu só conseguiu superar a grande atuação do goleiro adversário aos 25 minutos. Após um escanteio cobrado por Jean Carlos, Vinicius, no primeiro pau, desviou para o fundo da rede. A equipe visitante teve chance de ampliar o marcador quatro minutos depois, com Jean Carlos, mas o meia parou em Frigeri. Jogando em casa e com o placar adverso, a equipe alagoana tentou buscar o empate, mas pouco fez.

Lucas Frigeri:

Apesar da derrota, o goleiro do CSA foi um dos destaques da partida, evitando um placar ainda maior a favor do Náutico. Frigeri obteve uma nota 7.7 no índice Sofascore, sendo o maior pontuador da equipe alagoana na partida. Ele realizou seis defesas, sendo cinco delas dentro da área.

2T | 24 min - QUE DEFESAAAAAA! Frigeri voa e faz ótima intervenção — CSA (@CSAoficial) August 25, 2021

Agenda e classificação:

A derrota deixa o CSA no meio da tabela, com 28 pontos conquistados. Os comandados de Ney Franco voltam a campo no próximo sábado (28), às 21h, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão. Já o Náutico subiu para a 6ª colocação, com 33 pontos; mesma pontuação do Avaí que abre o G4. O Timbu irá receber o Vitória, no domingo (29), às 16h, no Estádio dos Aflitos.