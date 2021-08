Didira prega atenção máxima no Brasiliense para obter classificação na Série D

Em bom momento vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas partidas de 2021. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir neste ano.

“Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e crescer na temporada. Vamos continuar nos dedicando para que os nossos objetivos sejam alcançados nestas próximas semanas. Estamos focados nisso", disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jacaré.

“Tenho me dedicado para construir uma história com a camisa do clube. Espero melhorar meus números para que isso seja possível", afirmou