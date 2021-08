Renan Mota comemora bom desempenho no Vila Nova e projeta evolução no returno da Série B

Titular do Vila Nova, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, quer uma boa sequência positiva do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção em 2021.

“Estamos lutando muito para que o grupo possa fazer um grande segundo semestre. Nossa ideia é fazer um segundo turno de alto nível, com vitórias e boas partidas. O elenco está muito focado nisso”, disse.

Renan ainda falou sobre o bom momento que vive no clube.

“Individualmente tenho feito um bom campeonato até aqui com o Vila, mas quero continuar crescendo para ajudar a equipe dentro de campo. Estou muito focado nisso”, falou.