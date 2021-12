Palmeiras ultrapassa Flamengo e tem elenco mais valioso do Brasil; confira ranking

Chegou ao fim mais uma temporada do futebol brasileiro. Nas principais competições do calendário, o Flamengo venceu a Supercopa, o Palmeiras conquistou a Libertadores e o Atlético-MG faturou Brasileirão e Copa do Brasil. Coincidentemente — ou não —, esses três são justamente os times com os melhores elencos do país. E quanto eles valem?

Com uma valorização de 21,5%, de acordo com o site especializado em mercado Transfermarkt, o Palmeiras ultrapassou o Flamengo e agora é o elenco mais valioso do Brasil, sendo cotado em 175,5 milhões de euros. O Rubro-Negro tem seu time avaliado em 155,2 milhões de euros.

Outro time que teve seu elenco bem valorizado foi o Red Bull Bragantino. O elenco do Bragabull saltou 18,4 milhões de euros, chegando à casa de 80,3 milhões. E vale destacar também o Grêmio, rebaixado tendo o quarto elenco mais valioso da Série A 2021.