Concórdia elimina Chapecoense e vai pela primeira vez às semis do Catarinense

O Concórdia está classificado para as semifinais do Campeonato Catarinense pela primeira vez em 17 anos de história. O Galo se classificou após desbancar a Chapecoense no clássico do Oeste nas quartas de final, com dois empates em 1 a 1, o segundo deles neste domingo (20), no estádio Domingos Lima. Rodriguinho abriu o placar para o Verdão, mas Ruy assegurou a classificação do time da casa.

Como tinha a vantagem do empate por ter tido melhor campanha na primeira fase, o Concórdia avançou à próxima fase.

Festa do Galo

A partida foi muito truncada. As duas equipes se estudaram muito e fizeram um jogo muito pegado. A Chape, mesmo precisando do resultado, demorou muito para sair em busca da vitória.

O Concórdia também não tinha nenhuma pressa e o jogo demorou a andar. Mas a Chape ainda tentou um pouco mais no primeiro tempo e teve duas oportunidades.

O segundo tempo não mudou muito de figura, mas a Chape saiu um pouco mais. E saiu o gol. Em seu primeiro toque na bola, Rodriguinho colocou a equipe na frente.

E o Concórdia foi obrigado a jogar. Com a desvantagem, a equipe foi pra cima e chegou ao empate. Ruy, que também entrou no segundo tempo, deixou tudo igual e garantiu a classificação do Concórdia à próxima fase.

Próxima fase

O Concórdia, que busca o título inédito, vai enfrentar o Brusque na próxima fase. O outro jogo das semis será entre Figueirense e Camboriú.