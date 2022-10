Cumprindo tabela, Brusque e CRB empatam em jogo melancólico pela Série B

Na noite desta terça-feira (25), Brusque e CRB se enfrentaram pela 37ª e penúltima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada no Estádio Augusto Bauer, colocou frente a frente duas equipes sem aspirações na competição - o Quadricolo já rebaixado para Série C e o Galo sem chance de acesso ou descenso. A falta de objetivo se converteu no desempenho dos times, que pouco produziram no jogo e deixaram o campo com 0 a 0 no marcador.

Jogo frio

O início do jogo foi marcado pela baixa produtividade ofensiva das equipes, que trocavam passes mas esbarravam na marcação adversária e não conseguiam chegar bem na frente.

A primeira boa chance do jogo só ocorreu aos 19 minutos, com o CRB, quando após pegar a sobra da jogada de Gabriel Conceição, Bruninho finalizou e obrigou o goleiro Jordan à fazer boa defesa.

A partida prosseguiu num ritmo arrastado e desanimado, com duas equipes que claramente não tinham pressa nem grande interesse em construir vantagem no resultado. Nessa pegada o confronto seguiu até o fim da primeira etapa, que terminou com o placar em branco.

O segundo tempo começou com cenário semelhante, poucas chances, muitas faltas e distribuição de cartões amarelos. Na metade da etapa final, os goleiros ainda pouco haviam trabalhado.

Mesmo com as alterações realizadas pelos técnicos, as equipes encontravam dificuldades em criar e mostrar novas perspectivas no duelo.

O lance de maior repercussão da partida aconteceria aos 41 minutos, quando Toty, lateral do Brusque, tentou impedir o avanço do Riquelme no campo de ataque e acabou expulso. Assim, o placar seguiu inalterado até o fim, 0 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Brusque se encontra na 18ª posição, com 34 pontos. No domingo (6), pela última rodada da Série B, os catarinenses visitam o Grêmio, em Porto Alegre.

Já o CRB ocupa a 10ª colocação, com 50 pontos. No mesmo domingo (6), os alagoanos recebem a equipe do Bahia em casa.