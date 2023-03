Capitão do Oeste, Glédson exalta recuperação do time em busca da classificação

Há quatro partidas sem perder na Série A2 do Campeonato Paulista, o Oeste FC acumulou a terceira vitória desde que voltou a triunfar na competição. O Rubrão assumiu provisoriamente um lugar no G-8 e agora briga por uma classificação nas quartas de final faltando apenas duas partidas no torneio. Capitão do time e o atleta mais experiente do time de Barueri, o goleiro Glédson falou sobre esse bom momento do grupo.

“Esse bom momento é devido a entrega de todos. Alguns jogos anteriores também demos o nosso melhor mas mesmo assim não foi suficiente para atingir as vitórias. Sempre pecávamos em um detalhe ou outro. Agora é manter o foco total para buscar a classificação”, disse.

Essa é a segunda passagem do goleiro de 40 anos no clube. O atleta passou pelo Oeste em 2008 quando conseguiu levar o time ao acesso a elite do futebol paulista. O jogador foi titular em todos os 13 jogos do time até aqui e acumula 1170 minutos em campo. Glédson também comentou sobre o que espera dos próximos jogos do Rubrão.

“Faltam apenas dois jogos e sabemos da dificuldade que vão ser. Mas estamos focados na partida contra o São Caetano para conseguir uma vitória e temos a convicção de que se os três pontos vierem teremos altas chances de classificar, já que também estamos vivendo agora o nosso melhor momento”, contou.