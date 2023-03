Em busca da classificação às semifinais, Fluminense e Bangu se enfrentam pelo Carioca

Na tarde do próximo sábado (4), Bangu e Fluminense se enfrentam às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca.

Em segundo lugar, com 19 pontos, o Fluminense está muito próximo de conquistar uma vaga na semifinal. Uma vitória na próxima partida, praticamente garante a vaga do time das laranjeiras, e também mantém vivo o sonho de ser líder da competição.

Já o Bangu tem o chamado "jogo da vida", pela frente. O time conseguiu um bom começo de campeonato, porém, perdeu fôlego ao longo da disputa. Agora, com 12 pontos e ocupando a sétima colocação, os jogadores sabem que uma nova derrota elimina de vez as chances de avançar para próxima fase.

Clima leve

O Fluminense chega ao confronto num ótimo momento. Com boa campanha no Estadual, o tricolor animou ainda mais seus torcedores ao anunciar a contratação do lateral Marcelo, ídolo da torcida e que foi revelado pelo clube.

Na rodada anterior do Carioca, a equipe bateu a Portuguesa sem maiores dificuldades, e aplicou uma goleada por 3 a 0 dentro do Maracanã.

Diante do Bangu, o técnico Fernando Diniz terá duas baixas importantes, o lateral Jorge, que segue se recuperando de lesão no ligamento do joelho, e o zagueiro Manoel, que também segue no departamento médico.

A novidade fica por conta do meia Gabriel Pirani. Contratado junto ao Santos, é a primeira vez que o jogador acompanha a equipe. Porém a tendência é que Pirani comece a partida no banco de reservas.

Assim, um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Sem chance para erro

Do outro lado, o Bangu chega ao duelo consciente de que não tem chance para erros. Na rodada passada, a equipe comandada pelo técnico Felipe "Maestro", sofreu uma sonora goleada por 4 a 0 frente ao Volta Redonda, no que era um confronto direto por vaga no G-4.

Sem baixas no elenco, o treinador chega ao jogo com a possibilidade de escalar o que tem de melhor em campo.

Assim, um provável Bangu tem: Matheus Santillo; Carlos Eduardo, Patrick, Adryan, Gabriel Feliciano, Adsson, Renatinho, Edinho, Samuel, Luis Felipe, Marcos Calazans.

Arbitragem

Árbitro: André Rodrigo Rocha