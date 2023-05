Romisson celebra 100% do São Bernardo, pede calma e projeta duelo dos líderes

Pode carimbar mais uma vitória para o São Bernardo na Série C, do Brasileirão e a manutenção dos 100% de aproveitamento até então na competição. O último adversário a cair para a equipe paulista foi o Pouso Alegre: mesmo jogando fora, 2 a 0 para o Bernô.

Quem segue se destacando é o meio-campista Romisson. Novamente titular do São Bernardo, o camisa 17 se mostrou participativo e fez questão de celebrar mais uma ‘vitória do conjunto’.

“Feliz demais pelo nosso começo até então na Série C, com nossa postura tanto dentro quanto fora de casa. Mais uma vez nos dedicamos muito e fizemos por merecer o resultado positivo. Foi uma vitória do conjunto, com todos batalhando bastante do começo ao fim da partida”, afirmou.

Romisson, no entanto, prega pé no chão e seriedade. Até porque o Bernô vai receber no próximo fim de semana a outra equipe da Série C que também conquistou 100% dos pontos, o Confiança.

“Claro que como eu falei o grupo está contente com o trabalho. Mas é só o começo da competição, tem que ter muita calma. É pé no chão e seriedade máxima sempre. Temos mais um jogo difícil, o Confiança também está muito bem e tem tudo para ser uma grande partida”, finalizou o jogador.

São Bernardo e Confiança duelam às 16h do próximo sábado, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.