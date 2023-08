Felipe Albuquerque destaca confiança da Chapecoense após vitória contra Novorizontino: “Temos que aproveitar”

No último domingo (20), a Chapecoense visitou o Novorizontino em busca de somar pontos na briga contra a zona de rebaixamento da Série B. O adversário, por sua vez, buscava a vitória para seguir firme na parte de cima da tabela, onde ocupa a terceira colocação atualmente. De virada, a equipe catarinense venceu por 2 a 1 e chegou aos 22 pontos, três a menos que o Sampaio Corrêa, primeiro fora da zona, que tem um jogo a mais.

Para o lateral-direito Felipe Albuquerque,, o elenco da Chape ganha confiança para a sequência da Série B, ressaltando a qualidade da equipe paulista e o momento que vive o Novorizontino, além de destacar a importância de conseguir aproveitar as chances criadas para sair com o triunfo.

"Sem dúvidas, é uma vitória que nos dá moral e confiança para as próximas rodadas. Enfrentando uma equipe tão qualificada quanto o Novorizontino, fora de casa, com eles brigando pelo topo da tabela, sabíamos que seria um jogo difícil, mas soubemos aproveitar as oportunidades e conquistamos três pontos muito importantes nesse momento do campeonato", disse.

Nesta semana, o Verdão do Oeste visita o Botafogo e depois recebe o Avaí. Felipe afirma que o foco da equipe catarinense neste momento é sair da zona de rebaixamento e quer que o elenco pense em uma rodada por vez para conseguir somar o máximo de pontos possíveis.

"Temos que aproveitar a confiança para somar pontos contra o Botafogo e chegar bem para o confronto com o Avaí. Nosso foco é sair da zona de rebaixamento e subir na tabela, pois a Chapecoense não merece estar no lugar que está hoje. Vamos trabalhar firme, pensando em um jogo de cada vez e buscar resultados positivos para sair dessa situação", projetou.

A Chapecoense volta a entrar em campo pela Série B nesta quarta-feira, às 21h30, para encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz.