Guto se destaca no Uberlândia e sonha em conhecer Ganso

O meia-atacante Guto, de 17 anos, tem se destacado no sub-17 do Uberlândia. Prova disso é que o jogador já realizou alguns treinos no profissional do clube mineiro. Com boa projeção nos próximos meses, Guto estipulou algumas metas a serem alcançadas.

"Meu sonho é ficar em definitivo no profissional e vestir camisas de outros grandes clubes brasileiros", explicou Guto.

"Muito feliz em atuar numa categoria acima, um passo grande na minha carreira. Busco aprender todos os dias para me tornar melhor - acrescentou o jovem atleta", completou.

Para se tornar um bom jogador, é preciso ter referências em sua posição, e Guto deixou bem claro quem é a sua.

"Vejo o Ganso como uma referência pela sua inteligência, estilo de jogo e técnica", contou Guto, antes de finalizar afirmando que é um grande sonho conhecer o meia do Fluminense.