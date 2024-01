Petrolina e Sport estreiam no Campeonato Pernambucano neste sábado

Petrolina e Sport se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2024. As equipes duelam neste sábado (13), às 16h, na Arena de Pernambuco, com o mando do time sertanejo. No ano passado, o Leão se sagrou campeão do estadual e eliminou o próprio Petrolina na semifinal da competição.

Em 2023, o Petrolina fez sua melhor campanha na Série A1 do Pernambucano na história. O clube terminou na terceira colocação e garantiu vaga para Série D e Copa do Brasil de 2024. Desta forma, o time aposta na manutenção da base que fez sucesso na última temporada.

Começando pelo técnico William Lima, de 50 anos, que comandará novamente a Fera Sertaneja neste ano. No elenco, remanescentes que fizeram um bom estadual em 2023, como o goleiro Alan, o zagueiro Maílson, o lateral-esquerdo Eduardo Tavares, os volantes Kiko e Eduardo, além do atacante Émerson Galego, que foi artilheiro do último Campeonato Pernambucano ao lado de Luciano Juba, ex-Sport, com 6 gols.

Pelo lado rubro-negro, o time teve mudanças no comando técnico e trouxe o argentino Mariano Soso, de 42 anos. Seu último clube foi Melgar, do Perú. O Sport manteve boa parte do seu elenco do ano passado, como os zagueiros Thyere e Sabino, os volantes Fábio e Fabinho, todos campeões do Pernambucano em 2023.

O Sport trouxe dois goleiros: Caíque França e Thiago Couto. Na zaga, o experiente Luciano Castán e no ataque, passou por muitas mudanças e os destaques são a chegada de Romarinho, ex-Fortaleza, e Gustavo Coutinho, artilheiro da última Série B pelo Atlético- GO.

Arbitragem

Quem comandará a partida é a árbitra Deborah Cecília, que será auxiliada por Clóvis Amaral e Manoel Barbosa. Ο 4° árbitro será Maximiano Fagundes.

Onde assistir?

A partida que acontece às 16h terá transmissão do Canal Goat.