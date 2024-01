Com gol no fim, CRB vence Fortaleza e se classifica às oitavas na Copinha

Com direito a gol nos últimos minutos, o CRB superou Fortaleza por 1 a 0, e avançou a próxima fase da Copinha, na noite deste domingo (14), em partida marcada por duas pausas ainda no primeiro tempo após queda de energia no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Erik balançou as redes para a equipe alagoana na etapa final.

Domínio total dos apagões

O jogo começou com domínio total para a falta de energia do estádio, foram quase seis minutos de apagão. Mas, mesmo com o impasse, as equipes fizeram uma partida eletrizante, lá e cá, com muitas chances sendo criadas pelo Leão. Enquanto isso, o CRB tentava de forma desesperada, chegar até o gol adversário, mas não conseguia concluir as boas chances.

Passados trinta minutos, a energia do local voltou a cair, e paralisou a disputa mais uma vez e dessa vez, por cerca de 20 minutos. Em mais um reinício de jogo, os times jogaram apenas por mais seis minutos até o intervalo ser decretado, em 0 a 0.

Alagoanos marcam no fim

Na retomada da etapa final, sem quedas de energia, as equipes conseguiram fazer uma disputa de igual para igual, mas com uma diferença, o Fortaleza até tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar, graças aos poucos espaços deixados pelo CRB, que foi encontrando espaços para atacar aos poucos. Aos 24, Carlison acionou Rodriguinho livre na área tricolor e ele parou no goleiro Carlos. Na sequência, Kervin Andrade respondeu, se livrando com facilidade da marcação, mas o cruzamento saiu forte e ninguém do Fortaleza apareceu no segundo poste para finalizar. Mas, realmente, era dia de apagão, e aos 36, Erik fez um gol de categoria para o CRB, o menino girou em cima da bola, deixou para trás três jogadores do Leão na área e encheu o pé para marcar. No fim, o Leão tentou ir para cima, mas não foi tão astuto e foi eliminado da Copinha pelos alagoanos.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o CRB vai às oitavas de final da Copinha, encarando o Corinthians na próxima fase, que também é eliminatória, no caso de empate, resolvemos nas penalidades máximas.

O próximo jogo

As equipes esperam as definições da Federação Paulista de quando, onde e que horas acontecerá a disputa.