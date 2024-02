A espera acabou, a partir desta sexta-feira (9) a temporada do futebol feminino está oficialmente de volta, a Supercopa Feminina 2024, que tem a participação de oito clubes, será realizada entre os dias 9 e 18 de fevereiro. O primeiro confronto será entre o Avaí/Kindermann x Fluminense, no dia 9, às 20h, na Ressacada.

Com promessa de emoção do inicio ao fim, disputam o torneio somente os melhores colocados de cada estado no Brasileirão Feminino, o segundo melhor colocado de São Paulo e o melhor colocado do Rio de Janeiro na Série A2. Os relacionados dessa vez são: Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Real Brasília, Ferroviária, Internacional e Avaí/Kindermann.

História da competição

A Supercopa do Brasil foi criada com o intuito de valorizar ainda mais o calendário brasileiro de futebol feminino, fazendo com que os clubes pudessem jogar em alto nível desde o início da temporada. A criação da competição também visa envolver equipes do maior número possível de Estados em uma competição nacional.

Em sua primeira edição da Supercopa Feminina no ano de 2022, o primeiro gol de sua história foi marcado por Geovana Alves, na vitória por 1 a 0 do Real Brasília sobre o Internacional. Já o Corinthians foi o primeiro campeão, após vencer o Grêmio, por 1 a 0 Grêmio.

A segunda edição em 2023, foi marcada pela maior goleada da competição, com o Flamengo goleando o Ceará por 10 a 0. Mais um vez, o Corinthians se sagrou campeão, ou melhor, bicampeão, após deixar para trás o Atlético MG, Internacional e chegar a final, onde goleou o Flamengo por 4 a 1.

Curiosidades sobre o formato

Diferente do formato da Supercopa Masculina, a feminina é disputada no sistema de mata-a-mata, no qual as duas equipes se enfrentam em jogo único, a partir das quartas de final. Em caso de empate, os times definirão a classificação nos pênaltis.

Confira o chaveamento:

Quartas de final – 9 a 11 de Fevereiro

GRUPO A: Real Brasília x Cruzeiro

GRUPO B: Avaí/Kindermann x Fluminense

GRUPO C: Inter x Corinthians

GRUPO D: Flamengo x Ferroviária

Semifinais – 14 de Fevereiro

GRUPO E: Real Brasília ou Cruzeiro x Avaí/Kindermann ou Fluminense

GRUPO F: Inter ou Corinthians x Flamengo ou Ferroviária

Grande Final – 18 de Fevereiro

Vencedor do Grupo E x Vencedor do Grupo F

Mas, onde assistir à Supercopa Feminina ?

O jogos terão transmissão da TV Globo, SporTV e o tempo real da Vavel Brasil.