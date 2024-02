Pelo Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá derrotou o Academia por 2 a 0, fora de casa, no domingo (18) e confirmou a classificação direta para a semifinal da competição. Um dos destaque da partida foi o zagueiro Gabriel Knesowitsch.

O atleta de 20 anos fez seu primeiro jogo com a camisa do Dourado, e atuou em duas posições durante os 90 minutos. Na lateral-direita na primeira etapa, e como zagueiro no restante do tempo. Após o confronto, o jogador comemorou sua estreia e ressaltou sua polivalência na defesa.

"Foi uma data que vai ficar marcada pra mim. Essa partida, em especial, joguei em duas posições - comecei o jogo na lateral-direita, e no segundo tempo, fui para minha posição, atuar como zagueiro. Então, além de mostrar meu futebol, creio que demonstrei minha versatilidade. Dei o meu melhor e, graças a Deus, tivemos êxito na missão", disse Gabriel Knesowitsch.

"Trabalhei muito por esse momento, para conseguir ter uma oportunidade. Sempre confiando em Deus, dando 100% nos treinamentos, eu sabia que esse momento iria chegar, e que eu tinha que estar preparado para agarrar ele com todas as minhas forças. Quero conquistar meu espaço, sempre respeitando meus companheiros, até porque quem ganha com tudo isso é o Cuiabá. Essa briga sadia, todo mundo querendo estar em campo, querendo jogar. Isso é benéfico tanto para nós atletas, quanto para o clube", completou.

Além de ser peça na campanha que tem cinco vitórias e quatro empates, Gabriel Knesowitsch integra a segunda defesa menos vazada da competição, com apenas oito gols sofridos. Para ele, o retrospecto coloca o Cuiabá como candidato ao título, mas pontua o equilíbrio na competição.

"Tenho certeza que os jogos das semifinais vão ser disputados. Futebol hoje em dia é isso, não tem mais time bobo, folha salarial não entra em campo, estrutura não entra em campo, e ali são onze contra onze. Todo mundo dando seu melhor para buscar a vitória, mas acredito muito no potencial da nossa equipe. Não tenho dúvidas que nós vamos buscar o título, estamos confiantes", finalizou o atleta.

O zagueiro, que fez parte da base e se profissionalizou no Londrina, deu início à sua trajetória no Cuiabá nesta temporada. Além do duelo em que estreou, o atleta de 20 anos soma 46 partidas pelo categoria profissional, todas pelo Tubarão, onde era um dos jogadores mais importantes da equipe. Vale destacar que Gabriel também tem nacionalidade da Polônia.

O Cuiabá visita a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira (6), no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. O horário ainda será definido.