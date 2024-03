Na noite desta quarta feira (7), o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. O treinador Pedro Caixinha analisou a situação da equipe na derrota.

“A nossa equipe, em termos defensivos, conseguiu anular que eficaz, com exceção deste lance da primeira parte. O Eduardo, não teve muitas condições, o Tiquinho não teve muitas condições para poder alguma oportunidade, o Savarino não teve oportunidades. Faltou mais intensidade quando ganhávamos a bola, ser mais objetivos na chegada. No segundo tempo, a equipe já mostrou um carater totalmente diferente. Houve um lance que pode acontecer no futebol, um grande gol, que nem sequer posso considerar uma oportunidade, mas dá o resultado ao adversário. Mas digo que a eliminatória não está fechada. De maneira nenhuma está fechada. Nós vamos fazer de tudo. Ainda não ganhamos (do Botafogo) em 2023 e agora, mas vamos ganhar, passar e estar na fase de grupos.”

“Faltou agressividade na última zona. De fato, a equipe tem trabalhado muito neste sentido, mas é uma dificuldade que persiste. Relativamente aquilo que é a última zona e nossa capacidade de concretização. Vamos continuar a trabalhar neste sentido. Confiamos muito no grupo de jogadores, naquilo que temos. Eles têm condições para fazer muito mais e melhor nesta última zona”, disse o técnico em outra resposta.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 13, às 21h30, no Nabi Abi Chedid. O Bragantino precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para conquistar a classificação no tempo normal. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Empate ou derrota gera a eliminação na Libertadores.

“Terça-feira, analisaremos o jogo. Na quarta-feira, eles vão jogar para ganhar. O futebol é muito mais que só futebol. Neste sentido, é muito daquilo que é paixão. Sabemos muito claramente como jogamos. Quando nós jogamos na nossa maneira, estamos muito mais próximos de ganhar. Os números dizem isso. Sabemos que nos falta essa agressividade, essa criatividade, essa verticalidade na última zona. Mais presença nas chegadas na última zona. Isso é indiscutível. Mas aquilo que fará mudar tudo isso tem a ver com a paixão que eles tenham de querer estar na fase de grupos da Libertadores, de querer estar na Libertadores 2024. Isso fará a diferença. Não é nada daquilo que será meu trabalho, que vai se basear tal qual fizemos contra o Águilas. No dia anterior, analisar o que temos que melhorar. No dia do jogo, meus amigos, divirtam-se. Vamos ao jogo. Só temos que ganhar. É aquilo que gostamos de fazer todos os dias. Por isso, vamos acreditar que somos capazes de fazer a nossa maneira. Isso que tem que ser feito.”