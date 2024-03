Na sexta-feira (15), o Palmeiras fará a sua estreia no Brasileirão Feminino A1. A competição considerada a elite do futebol feminino conta com 15 rodadas na primeira fase onde as 16 equipes se enfrentam entre si. Na segunda fase, as 8 melhores equipes avançam e disputam o mata-mata em jogos de ida e volta até a grande final que acontece no dia 22 de Setembro. Novo reforço da equipe das Palestrinas, Ingryd projetou a estreia da equipe e a sua possível estreia com a camisa alviverde.

“Estou muito feliz e com uma ansiedade positiva para fazer tanto a estreia no brasileiro como a minha com essa camisa de tamanha grandeza. Feliz com o desempenho do grupo e com os trabalhos que estão sendo feitos no dia a dia. Acredito que vai ser uma boa estreia” comentou a atleta.

Com foco na partida, a meia comentou o desafio de estrear na competição contra uma equipe que já está participando de outras competições nesta temporada.

“Vai ser um jogo duro e difícil pois elas estão com bastante ritmo de jogo, então tem uma diferença. Fizemos amistosos, trabalhamos para melhorar nossa intensidade e ter realidades de jogos. Estamos trabalhando muito para fazer uma ótima estreia, independente das adversidades que iremos encontrar ao enfrentá-las” finalizou Ingryd.

A equipe estreia na competição contra o Flamengo, às 21:30h, no Jayme Cintra, em Jundiaí