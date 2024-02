Vindo de uma boa temporada, o Internacional inicia o ano de 2024 com a disputa da Supercopa do Brasil, competição que vai disputar pela terceira vez em sua história. Entre os nomes das Gurias Coloradas para a disputa, estão são remanescentes do time campeão de 2023.

Uma delas é Thaíni Nunes, que vai para seu primeiro ano completo no clube, depois de chegar já na reta final da temporada, a tempo de ajudar as Gurias Coloradas com o título do Campeonato Gaúcho. Agora, a lateral-esquerda se prepara para mais conquistas com o Inter.

"Estou muito animada para mais um ano por aqui. Ano passado foi muito bom. Está sendo uma honra fazer o que eu amo e ao mesmo tempo representar o Inter e agradeço a oportunidade. Teremos um ano bem disputado e daremos de tudo para conseguir muitos títulos", declarou Thaíni.

O Internacional estreia pela Supercopa do Brasil no domingo (11), às 10h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Beira-Rio. Em caso de empate, os times definirão a classificação em disputas de pênaltis. As equipes, que avançarem, se reencontrarão no dia 14 de fevereiro. A finalíssima está marcada para o dia 18 de fevereiro.