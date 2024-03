Esse começo de ano tem sido ímpar para Lucas Pitón no aspecto ofensivo. O lateral-esquerdo já vinha entregando muita qualidade técnica com a camisa do Vasco desde a sua chegada, mas parece ter acrescentado a veia artilheira ao seu repertório.

O defensor marcou 3 gols em 2024, fazendo dessa a sua temporada mais artilheira na carreira.

Um fundamento inusitado

Dois desses três gols de Lucas na temporada foram marcados nas últimas duas partidas, contra Água Santa, pela Copa do Brasil, e contra Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

O curioso nesses dois gols foi a maneira de finalizar: um cabeceio. Lucas Pitón nunca havia marcado gols de cabeça na sua carreira até a última quinta-feira. De lá pra cá, já foram dois. Os dois, decisivos.

Lucas tem 1,75m de altura, portanto não é um jogador dominante no embate aéreo, seja ele ofensivo ou defensivo.

É, no mínimo, inesperado que ele tenha sido decisivo por duas vezes com esse fundamento.

Uma temporada decisiva

O seu primeiro gol na temporada foi contra o Botafogo, também pelo Campeonato Carioca. O gol garantiu a virada do Vasco no clássico, que terminaria com goleada de 4 a 2 a favor do cruzmaltino. Também foi um gol decisivo.

Os três gols marcados pelo defensor representaram a garantia de um resultado favorável ao Vasco. Contra o Botafogo, garantiu a virada parcial. Contra o Água Santa, o empate que levou aos pênaltis. Contra o Nova Iguaçu, o empate que manteve o Vasco vivo na semifinal do Campeonato Carioca.

Nova chance de brilhar

Lucas Pitón volta a campo no próximo domingo (17), diante do Nova Iguaçu, para a partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca, que será no Maracanã.

O defensor é um dos jogadores de confiança do esquema tático de Ramón Díaz, que terá vida difícil para tentar conseguir a vitória e avançar para a final do Campeonato Carioca.