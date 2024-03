A manhã dessa sexta-feira (22) foi de apresentação de novo reforço ao torcedor botafoguense. O goleiro Raul Steffens, de 26 anos, foi anunciado como novo reforço alvinegro.

O defensor chega do São Luiz, do Rio Grande do Sul, para se tornar o 11° reforço do Botafogo na temporada 2024. Ele também se torna o 2° goleiro anunciado pelo clube no ano, junto a John, que também veio do Rio Grande do Sul, pelo Internacional.

Além de dar suas primeiras palavras como jogador do Botafogo, Raul também respondeu a perguntas. Confira as principais falas.

Scout atento

Antes do início das perguntas, Alessandro Brito, head scout do Glorioso, falou sobre o novo contratado:

"Nós, o departamento de scout, já conhecemos o seu histórico. Ele teve uma excelente performance no Juventude, é um atleta de selecão de base."

"Desde 2017, nós do departamento (de scout), apesar de não estar no Botafogo, já conheciamos Raul e sua performance."

"A gente acredita muito em pico de performance (do Raul), na continuidade da sua performance e também no quanto um atleta pode chegar em alto nível."

"Raul percorreu um caminho de ganhar minutagem em clubes menores, não só no São Luiz. É um atleta que a gente já vem acompanhando a algum tempo."

"Pra nós (departamento de scout), a gente está muito confiante."

Primeiras palavras

Ainda antes do início das perguntas, Raul falou suas primeiras palavras como jogador do Botafogo:

"Primeiramente agradeço a oportunidade que estou recebendo aqui no Botafogo.

São anos de trabalho árduo. Para mim, é um grande prazer estar aqui representando o Botafogo e quero representar muito bem esse clube."

Grande oportunidade da carreira?

Perguntado sobre essa ser a sua grande oportunidade na carreira, Raul falou o seguinte:

"Com certeza (é a grande oportunidade da minha carreira).

É o ápice da minha carreira, agora eu tenho que fazer a minha parte aqui para que todos tenham o reconhecimento do meu trabalho. É o que eu procuro.

Dar muita alegria ao clube, poder dar sequência na minha carreira. Hoje, preciso criar meu nome dentro do Botafogo.

Acho que é sim importante salientar essa parte, é a grande oportunidade da minha carreira."

Apto a estrear?

Perguntado sobre a possibilidade de estrear já na próxima quarta, diante do Boavista, pela final da Taça Rio, Raul disse o seguinte:

"Tenho que merecer estar aqui. Assim, na quarta-feira, quero estar jogando. Tive anos de trabalho árduo. Quero, agora, representar bem este clube. É o ápice da minha carreira. Confio no meu potencial."

Morar no Rio de Janeiro

Quando questionado sobre a diferença que tem visto ao morar na capital carioca, Raul revelou:

"Foi importante continuar no Sul, minha base foi toda no Juventude. Foi importante dar sequência no Sul. Não que eu não quisesse sair, até porque grandes clubes estão no centro do país e hoje estou em um deles. Aqui é totalmente diferente, minha família está gostando muito."

Mais respostas

Principal característica

"Me considero um goleiro muito frio. A parte mental é muito importante. Gosto da parte com os pés, mas é importante defender. Minha parte principal é a frieza. O jogo com os pés é exigido, mas a principal característica do Raul é a frieza."

Motivação

"Minha maior motivação hoje é estar no Botafogo. Tenho que valorizar a projeção que o Botafogo está dando em cima de mim. O Botafogo é hoje meu clube do coração. Minha maior motivação é estar aqui."

Recepção

"Acho que tenho que destacar bastante a recepção que o pessoal teve comigo. Com os jogadores que têm aqui eu fui bem recepcionado. Sim, vai ser meu primeiro campeonato de Série A. Tem aquele nervosismo pré-estreia. Mas se Deus quiser vamos conquistar vários títulos esse ano."

Histórico recente de bons goleiros

"Isso é bom para eu continuar trabalhando. Com toda a história de goleiros do Botafogo o mínimo que eu tenho que fazer é chegar no nível deles. Quero continuar nessa caminhada de goleiros do clube."