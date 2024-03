Com passagem por mais de dez clubes do futebol brasileiro ao longo de 15 anos como atleta profissional, Anderson Uchôa sustenta uma carreira de respeito e integridade. Natural de Aracaju (SE), o volante se formou nas categorias de base do Cruzeiro e chegou a atuar pelo time principal da Raposa entre 2009 e 2010. Antes de acertar com o Ypiranga, ele também teve uma passagem pelo Remo (2021-2023) onde participou de mais de 100 jogos.

“Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. Poder representar o Ypiranga no ano em que o clube completa 100 anos é um desafio e tanto, uma responsabilidade enorme. Hoje meu maior objetivo com o nosso time é conquistar o acesso à Série B e avançar de fase na Copa do Brasil. Acho que se a gente conseguir essas duas metas vamos ficar marcados na história do clube”, ressaltou o jogador.

Em 2024, Anderson Uchôa jogará o Campeonato Brasileiro Série C pela sexta vez em sua carreira. Ele garante estar preparado para o torneio nacional. “Já estou acostumado a jogar o Brasileirão Série C, é uma competição que te exige muito fisicamente e tecnicamente. Os times são todos bons e entram em campo para entregar tudo de si. Não existe jogo fácil, o nível é bem equilibrado”, avaliou.

O Ypiranga estreia na Série C no dia 20 de abril, diante do CSA, com horário ainda indefinido. Na Copa do Brasil, o Canário passou pela segunda fase ao vencer o Porto Velho (RO) por 2 a 0. O adversário da fase seguinte ainda não foi confirmado. “Sabemos que a partir da 3ª fase é maior a chance de pegar um time mais forte no cenário nacional, mas estamos preparados para qualquer desafio. A ideia é surpreender mesmo”, concluiu Anderson.